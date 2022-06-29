Созин: Fan ID? На ЧМ-2018 мы боролись с международным терроризмом, а у нас хулиганов нет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин оценил идею введения системы идентификации Fan ID на матчах Российской Премьер-Лиги. Ранее сообщалось, что на внедрение системы было выделено 773 млн рублей.
«Сейчас никто не понимает, для чего нужен Fan ID. Кто-то говорит про ЧМ-2018, так тогда мы боролись против международного терроризма. А в России хулиганов нет, когда вообще были у нас хулиганы? Фанаты и так в группе, они покупают абонементы и оставляют свои данные, их видят камеры. Что теперь поменяется? Хотят отсечь тех, кто когда-то жёг фаеры? Дайте им амнистию и начнём всё с начала. Для фанатов футбол – не часть жизни, а и есть жизнь», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Во время чемпионата мира в России система уже использовалась и давала обладателям удостоверения болельщика привилегии, например, бесплатный проезд в общественном транспорте в день игры.
- 29 июня 2022
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