ЦСКА — «Зенит»: Сутормин на 39-й минуте после паса Бакаева вывел гостей вперёд
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Сегодня, 29 июня, идёт матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер ЦСКА — «Зенит». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Счёт был открыт в первом тайме. На 39-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин, ему ассистировал Зелимхан Бакаев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Зенит».
Напомним, участниками предсезонного турнира являются санкт-петербургский «Зенит», московский ЦСКА, «Нижний Новгород» и «Сочи». После двух сыгранных туров «Зенит» занимает первое место в группе, набрав четыре очка. «Сочи» и «Нижний Новгород» делят вторую и третью строчку. Обе команды имеют по одному очку. ЦСКА до игры с «Зенитом» ещё не играл в данном турнире, поэтому команда идёт на последней строчке.
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