«Марсель» шикарно презентовал Жиго, представив его в роли супергероя. Видео
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Французский «Марсель» красиво презентовал новичка команды — бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.
Пресс-служба провансальского клуба опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором защитник представлен в виде супергероя.
Напомним, Жиго стал игроком «Марселя» ещё в январе нынешнего года, но доиграл вторую половину сезона-2021/2022 за «Спартак» на правах аренды. Контракт 28-летнего игрока с французским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
В завершившемся сезоне-2021/2022 Самуэль Жиго сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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