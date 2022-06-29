Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» шикарно презентовал Жиго, представив его в роли супергероя. Видео

«Марсель» шикарно презентовал Жиго, представив его в роли супергероя. Видео
Комментарии

Французский «Марсель» красиво презентовал новичка команды — бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.

Пресс-служба провансальского клуба опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором защитник представлен в виде супергероя.

Напомним, Жиго стал игроком «Марселя» ещё в январе нынешнего года, но доиграл вторую половину сезона-2021/2022 за «Спартак» на правах аренды. Контракт 28-летнего игрока с французским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

В завершившемся сезоне-2021/2022 Самуэль Жиго сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Новость по теме
«Спартак» показал прощальную речь Жиго перед командой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022