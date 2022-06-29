«Марсель» шикарно презентовал Жиго, представив его в роли супергероя. Видео

Французский «Марсель» красиво презентовал новичка команды — бывшего защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго.



Пресс-служба провансальского клуба опубликовала на своём YouTube-канале видео, в котором защитник представлен в виде супергероя.

Напомним, Жиго стал игроком «Марселя» ещё в январе нынешнего года, но доиграл вторую половину сезона-2021/2022 за «Спартак» на правах аренды. Контракт 28-летнего игрока с французским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.



В завершившемся сезоне-2021/2022 Самуэль Жиго сыграл в 37 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.