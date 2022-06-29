Роковой гол в ворота Украины в матче с Уэльсом переписан с Ярмоленко на Бэйла

Автогол нападающего сборной Украины Андрея Ярмоленко в рамках финального матча отбора на ЧМ-2022 в Катаре был переписан на форварда сборной Уэльса Гарета Бэйла. Об этом сообщается в соцсетях валлийской национальной команды.



Напомним, матч закончился со счётом 1:0 в пользу Уэльса. Единственный мяч был забит на 35-й минуте. Бэйл исполнил штрафной удар, мяч задел голову Ярмоленко, поэтому на украинца был записан автогол. Благодаря победе над Украиной сборная Уэльса вышла на чемпионат мира.



Финальная стадия мундиаля пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции, победившая в финальном матче ЧМ-2018, который проходил в России, сборную Хорватии.

Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022: