Червиченко: в «Спартаке» идёт чистка людей Федуна. Судя по событиям, скоро и его не будет

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на уход советника нынешнего владельца клуба Леонида Федуна Франко Камоцци из московского клуба. Об отставке стало известно сегодня.

«Сколько лет проработал Камоцци? Шесть? Видимо, был какой-то период неофициального душевного единения, потому что, как я помню, он меньше сезона работал официально. Судя по тому, как развиваются события, скоро и самого Федуна не будет в «Спартаке». Идёт какая-то чистка его людей, причём откровенная зачистка. Вряд ли, если ты собираешься долго работать, твои люди с такой быстротой будут покидать команду. Если по Ваноли была ясность, что он совсем неликвидный, то с Камоции не совсем понятно. Либо сам клуб облегчает свой бюджет.



Есть же человек с деньгами, и есть различные европейские ребята, которые очень хотят, чтобы его деньги в какой-то части стали их деньгами. Они рассказывают сказки, выдают себя за киберспециалистов, проводят всякие консультации, кого-то рекомендуют. Один-два раза и кочерга стреляет. В этой ситуации с Федуном я всегда говорю, что человека можно обмануть, если он сам хочет быть обманутым. Нужны были ему советники, он их и брал», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее Федун покинул пост вице-президента «Лукойла».