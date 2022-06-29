ЦСКА — «Зенит»: Сутормин с пенальти оформил дубль

Сегодня, 29 июня, проходит матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер ЦСКА — «Зенит». Встреча идёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

На 67-й минуте полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оформил дубль, реализовав пенальти в ворота армейцев. Ранее Сутормин забил на 39-й минуте, голевой пас отдал полузащитник Зелимхан Бакаев.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».

Отметим, что участниками предсезонного турнира являются санкт-петербургский «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы. Сине-бело-голубые набрали четыре очка за два тура. «Сочи» и «Нижний Новгород» делят вторую-третью строчку, каждая команда набрала по одному очку. Встреча с «Зенитом» — первая для ЦСКА в турнире, армейцы на последнем месте.