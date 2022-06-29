ЦСКА — «Зенит»: Сутормин с пенальти оформил дубль

Сегодня, 29 июня, проходит матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер ЦСКА — «Зенит». Встреча идёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
На 67-й минуте полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин оформил дубль, реализовав пенальти в ворота армейцев. Ранее Сутормин забил на 39-й минуте, голевой пас отдал полузащитник Зелимхан Бакаев.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Зенит».
Отметим, что участниками предсезонного турнира являются санкт-петербургский «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород». «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы. Сине-бело-голубые набрали четыре очка за два тура. «Сочи» и «Нижний Новгород» делят вторую-третью строчку, каждая команда набрала по одному очку. Встреча с «Зенитом» — первая для ЦСКА в турнире, армейцы на последнем месте.
- 29 июня 2022
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
20:53
-
20:43
-
20:43
-
20:38
-
20:16
-
20:16
-
19:59
-
19:50
-
19:49
-
19:37
-
19:19
-
19:10
-
18:58
-
18:51
-
18:50
-
18:37
-
18:18