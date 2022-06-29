«Зенит» разгромил ЦСКА в матче предсезонного турнира, дважды забив с пенальти

Сегодня, 29 июня, завершился матч предсезонного турнира Кубок Пари Премьер ЦСКА – «Зенит». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу – 3:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился полузащитник Алексей Сутормин, ему ассистировал Зелимхан Бакаев. На 67-й минуте хавбек оформил дубль, реализовав пенальти. На 77-й минуте второй 11-метровый в ворота ЦСКА забил полузащитник Андрей Мостовой.
Напомним, «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород» являются участниками предсезонного турнира. После трёх туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу группы, набрав семь очков. «Сочи» и «Нижний Новгород» делят вторую-третью строчку, заработав по одному очку. У ЦСКА – ноль очков, команда на последнем месте.
- 29 июня 2022
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