Артист Егор Шип рассказал, что является поклонником Квинси Промеса

Российский артист Егор Шип рассказал, за кого болеет. Певец заявил, что является поклонником нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«С детства являюсь фанатом «Спартака». Сам в пять лет пришёл в академию клуба. За Промесом начал наблюдать с тех пор, как только он подписал контракт с клубом. При этом не переставал следить за ним, даже когда он ушёл в «Аякс». Квинси знаю давно. Недавно начали общаться и подружились», — сказал Шип в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.

Ранее певец Егор Крид выступил на товарищеском матче между «Амкалом» и «Динамо», по ходу которого обратился к болельщикам, присутствовавшим на противостоянии.

Недавно Егор Шип объявил о том, что он с командой собирается организовать концерт на одном из московских стадионов всего за 2 дня, но совсем не понимает как это возможно, однако, его продюсеры убедили, что все получится.



Несмотря на то, что Егор был искренне уверен в успехе своего выступления, ведь это его самая заветная мечта, ни афиши, ни возможности купить билеты фанаты его творчества так и не увидели.



Сегодня после концерта Шип выложил видео того, как прошёл его первый концерт на стадионе вместимостью более 45 000, но оказалось, что на него пришёл всего один человек — футболист Квинси Промес.



«Мой первый стадионный концерт оказался пранком от Квинси Промеса. Он заказал меня для личного выступления на стадионе», — прокомментировал Егор.



Также артист отметил, что фактически Квинси Промес исполнил его мечту, но он уже думает над тем, как ответить на этот пранк.