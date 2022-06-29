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Артист Егор Шип рассказал, что является поклонником Квинси Промеса

Артист Егор Шип рассказал, что является поклонником Квинси Промеса
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Российский артист Егор Шип рассказал, за кого болеет. Певец заявил, что является поклонником нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«С детства являюсь фанатом «Спартака». Сам в пять лет пришёл в академию клуба. За Промесом начал наблюдать с тех пор, как только он подписал контракт с клубом. При этом не переставал следить за ним, даже когда он ушёл в «Аякс». Квинси знаю давно. Недавно начали общаться и подружились», — сказал Шип в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в прошлом сезоне «Спартак» занял 10-е место в Российской Премьер-Лиге, а также стал обладателем Кубка страны по футболу. Чемпионом России стал «Зенит» — именно с сине-бело-голубыми «Спартаку» предстоит встретиться в матче за Суперкубок.

Ранее певец Егор Крид выступил на товарищеском матче между «Амкалом» и «Динамо», по ходу которого обратился к болельщикам, присутствовавшим на противостоянии.

Недавно Егор Шип объявил о том, что он с командой собирается организовать концерт на одном из московских стадионов всего за 2 дня, но совсем не понимает как это возможно, однако, его продюсеры убедили, что все получится.

Несмотря на то, что Егор был искренне уверен в успехе своего выступления, ведь это его самая заветная мечта, ни афиши, ни возможности купить билеты фанаты его творчества так и не увидели.

Сегодня после концерта Шип выложил видео того, как прошёл его первый концерт на стадионе вместимостью более 45 000, но оказалось, что на него пришёл всего один человек — футболист Квинси Промес.

«Мой первый стадионный концерт оказался пранком от Квинси Промеса. Он заказал меня для личного выступления на стадионе», — прокомментировал Егор.

Также артист отметил, что фактически Квинси Промес исполнил его мечту, но он уже думает над тем, как ответить на этот пранк.

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