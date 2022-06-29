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В «Алании» сообщили, что ведут переговоры с Дзагоевым. У него есть предложение «Химок»

В «Алании» сообщили, что ведут переговоры с Дзагоевым. У него есть предложение «Химок»
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может перейти во владикавказскую «Аланию». Об этом в интервью журналисту Тимуру Журавелю рассказал вице-президент клуба Данил Гуриев.

«Сейчас идут переговоры с Дзагоевым. Ждём ответа от Алана. Я считаю, что ему сделано адекватное предложение. Его первая реакция – хочу домой. Постараемся договориться. В ближайшие две недели всё решится.

У него есть ещё предложение от «Химок». Надеюсь, что он может поменять одну лигу на другую ради родной команды», — сказал Гуриев.

Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном расторжении договора с 31-летним Дзагоевым. Контракт хавбека с армейцами действовал до конца 2023 года. Алан выступал за московский ЦСКА с 2008 года.

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