В «Алании» сообщили, что ведут переговоры с Дзагоевым. У него есть предложение «Химок»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев может перейти во владикавказскую «Аланию». Об этом в интервью журналисту Тимуру Журавелю рассказал вице-президент клуба Данил Гуриев.



«Сейчас идут переговоры с Дзагоевым. Ждём ответа от Алана. Я считаю, что ему сделано адекватное предложение. Его первая реакция – хочу домой. Постараемся договориться. В ближайшие две недели всё решится.



У него есть ещё предложение от «Химок». Надеюсь, что он может поменять одну лигу на другую ради родной команды», — сказал Гуриев.



Напомним, 20 мая ЦСКА объявил о досрочном расторжении договора с 31-летним Дзагоевым. Контракт хавбека с армейцами действовал до конца 2023 года. Алан выступал за московский ЦСКА с 2008 года.