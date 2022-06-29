Семак высказался об игре Бакаева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с ЦСКА (3:0) высказался об игре новичка команды полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Бакаеву не пришлось менять страну. Адаптация прошла быстро. К требованиям он привыкает. Узнаёт партнёров, начинает понимать, чего от них ждать. Мне нравится, как он играет, смотрится активно. У него есть хорошие качества: дриблинг, удар, передача. Мы рады, что он присоединился к нам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после истечения контракта со «Спартаком» Зелимхан Бакаев перешёл на правах свободного агента в «Зенит». Зелимхан является воспитанником красно-белых. В «Зените» хавбек выступает под 7-м номером.