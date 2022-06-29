Семак объяснил переход бразильцев Ивана и Мантуана в «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал пополнение команды. Сегодня объявили, что в петербургский клуб скоро перейдут бразильцы Иван Куарежма и Густаво Мантуан.
«Мантуан пропустил большое количество времени из-за травмы, но прошёл через юношеские сборные Бразилии, техничный и талантливый игрок. У него есть шанс составить конкуренцию, увеличить нашу обойму игроков. Ситуация нестабильная. Наличие игроков, вероятность потерять которых не столь велика, как лидеров — очень важно. Выжали максимум из этой ситуации. Ждём их, чтобы познакомиться», — передаёт Слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня питерцы обыграли ЦСКА в товарищеском матче со счётом 3:0. Голы забили Алексей Сутормин и Андрей Мостовой.
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