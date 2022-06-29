Главный тренер ЦСКА Федотов заявил, что команда нуждается в усилении

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после разгромного поражения в матче предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Зенитом» (0:3) заявил, что команда нуждается в усилении.

«Команда нуждается в усилении, подъезжают наши сборники, нас станет больше. Времени остаётся мало, нужны сдвиги в отношении комплектации команды. У нас есть травмы. На первый тайм защитником вышел игрок молодёжки.

Мы знаем число, когда мы стартуем в РПЛ. Это всё влияет на содержание игры. У «Зенита» это третий матч, они были более мобильны, лучше работали с мячом.



Когда приедут сборники, нас будут 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.