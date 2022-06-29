«В футболе нельзя почивать на лаврах». Федотов рассказал, чего ждёт от Эджуке

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов раскритиковал полузащитника армейцев Чидера Эджуке после поражения в товарищеском матче с «Зенитом» (0:3).

«От Эджуке хотел добиться отношения к работе в обороне. В футболе нельзя почивать на лаврах. В единоборства мы должны вступать. Если теряешь мяч, ты должен его отнимать. Это касается двух наших инсайдов. Мы не закрыли опорную зону, оттуда и получили гол», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сезоне-2021/2022 Федотов вместе с «Сочи» финишировал на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу. ЦСКА вместе с Алексеем Березуцким занял пятое место в таблице РПЛ по итогам сезона. Чемпионом страны стал «Зенит».