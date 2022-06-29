Федотов высказался о будущем Чалова в ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о будущем нападающего Фёдора Чалова в стане армейцев.
«Аренда Чалова заканчивается завтра. Фёдор прибудет к нам на сборы. Будем садиться разговаривать, будем работать, если у него будет желание. Кто же откажется от него? Это боевая единица», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Фёдор Чалов является воспитанником ЦСКА. В феврале нынешнего года форвард на правах аренды присоединился к швейцарскому «Базелю». За это время Фёдор сыграл в 16 матчах за «Базель» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Контракт 24-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.
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