Федотов: ЦСКА — великий клуб с традициями. Это заставляет трудиться с утроенной энергией

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом», в котором московская команда проиграла со счётом 3:0.

«Давления нет. Команда хорошо меня приняла, трудится на загляденье, с большим воодушевлением проделывает огромный пласт работы. ЦСКА — великий клуб с традициями. Это накладывает отпечаток и заставляет нас трудиться с утроенной энергией. Без поражений не бывает побед. Всё будет хорошо после отношения, которое ребята показывают. Но нам нужно усиление, нужно расширяться», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги красно-синие заняли пятое место, «Зенит» стал чемпионом страны.