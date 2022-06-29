Федотов: ЦСКА — великий клуб с традициями. Это заставляет трудиться с утроенной энергией
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в товарищеском матче с «Зенитом», в котором московская команда проиграла со счётом 3:0.
«Давления нет. Команда хорошо меня приняла, трудится на загляденье, с большим воодушевлением проделывает огромный пласт работы. ЦСКА — великий клуб с традициями. Это накладывает отпечаток и заставляет нас трудиться с утроенной энергией. Без поражений не бывает побед. Всё будет хорошо после отношения, которое ребята показывают. Но нам нужно усиление, нужно расширяться», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги красно-синие заняли пятое место, «Зенит» стал чемпионом страны.
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