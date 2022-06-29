«Работать и работать». Антон Заболотный — об игре ЦСКА с «Зенитом»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал поражение в матче с «Зенитом». Армейцы уступили со счётом 3:0.

«Пока под нагрузками тяжеловато, но оценка игры сейчас на втором плане. Проанализируем, посмотрим, как со стороны игры смотрится, выполняем ли мы требования тренера. Результат далёк от положительного. Думаю, что нам работать и работать.



В первом тайме у нас играл точно не основной состав. У нас новый тренер, поэтому я уверен, что в любом случае будут новые наигровки. Что касается молодых игроков, то ребята стараются, хотят прогрессировать. Бывает, получается, бывает, нет, но всё-таки «Зенит» — хороший клуб, фаворит нашего чемпионата. Думаю, что ребята проявили характер, достойно играли, но бывают моменты, когда не хватает свежести и сил. Поэтому ничего страшного, ребята будут продолжать работу», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.