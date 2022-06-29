Форвард ЦСКА Гайч рассказал, останется ли в команде
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Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своём будущем в московском клубе.
«Остаюсь ли я в ЦСКА? Возможно. На данный момент у меня нет никаких предложений. Я отлично чувствую себя в этой команде», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Напомним, Гайч пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из аргентинского «Сан-Лоренцо». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость перехода форварда составила € 8,5 млн. Контракт аргентинца с армейцами действует до июня 2025 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в € 3 млн.
Прошлый сезон Гайч отыграл в аренде в испанской «Уэске», за которую провёл 28 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.
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