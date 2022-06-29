Форвард ЦСКА Гайч рассказал, останется ли в команде

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своём будущем в московском клубе.

«Остаюсь ли я в ЦСКА? Возможно. На данный момент у меня нет никаких предложений. Я отлично чувствую себя в этой команде», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, Гайч пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из аргентинского «Сан-Лоренцо». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость перехода форварда составила € 8,5 млн. Контракт аргентинца с армейцами действует до июня 2025 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в € 3 млн.

Прошлый сезон Гайч отыграл в аренде в испанской «Уэске», за которую провёл 28 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.