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Форвард ЦСКА Гайч рассказал, останется ли в команде

Форвард ЦСКА Гайч рассказал, останется ли в команде
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Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч высказался о своём будущем в московском клубе.

«Остаюсь ли я в ЦСКА? Возможно. На данный момент у меня нет никаких предложений. Я отлично чувствую себя в этой команде», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, Гайч пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года, перейдя из аргентинского «Сан-Лоренцо». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость перехода форварда составила € 8,5 млн. Контракт аргентинца с армейцами действует до июня 2025 года. Статистический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в € 3 млн.

Прошлый сезон Гайч отыграл в аренде в испанской «Уэске», за которую провёл 28 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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