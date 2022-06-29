Федотов рассказал о характере травмы Кучаева

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил причины поражения московского клуба в товарищеском матче с «Зенитом» (0:3).

«Нам противостоял чемпион. У нас что-то получалось, что-то нет. Есть чёткие требования, которые некоторые пока плохо воспринимают. Есть манера игры, индивидуальные особенности. Но времени не так много. Мы говорим о том, что по желанию и самоотдаче вопросов нет, а футбол нужно строить. Не сбрасываем со счетов, что ту работу, которую мы проделали, нужно переварить. Нас ждёт насыщенный сезон.

Универсализм Облякова — это хорошо. Он сегодня здорово отрабатывал в обороне, но сегодня это проявилось не от хорошей жизни. У Кучаева небольшое повреждение, поэтому Ваня вышел в опорной зоне», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.