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Федотов рассказал о характере травмы Кучаева

Федотов рассказал о характере травмы Кучаева
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил причины поражения московского клуба в товарищеском матче с «Зенитом» (0:3).

«Нам противостоял чемпион. У нас что-то получалось, что-то нет. Есть чёткие требования, которые некоторые пока плохо воспринимают. Есть манера игры, индивидуальные особенности. Но времени не так много. Мы говорим о том, что по желанию и самоотдаче вопросов нет, а футбол нужно строить. Не сбрасываем со счетов, что ту работу, которую мы проделали, нужно переварить. Нас ждёт насыщенный сезон.

Универсализм Облякова — это хорошо. Он сегодня здорово отрабатывал в обороне, но сегодня это проявилось не от хорошей жизни. У Кучаева небольшое повреждение, поэтому Ваня вышел в опорной зоне», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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