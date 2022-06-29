Заболотный: цели на сезон для ЦСКА? Ещё не обсуждались
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Форвард ЦСКА Антон Заболотный после разгромного поражения в игре с «Зенитом» со счётом 0:3 в товарищеском турнире рассказал о целях московской команды на предстоящий сезон. В завершившемся первенстве Российской Премьер-Лиги армейцы заняли пятое место.
«Цели на сезон для ЦСКА? Ещё не обсуждались», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в турнире участвуют «Зенит», «Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА. Санкт-петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице, набрав четыре очка в двух матчах. «Нижний Новгород» и «Сочи» набрали по одному очку и делят вторую-третью строчку. ЦСКА ещё не провёл ни одной игры в турнире, армейцы на последнем месте.
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