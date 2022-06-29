Антон Заболотный назвал «Зенит» миролюбивой командой
Поделиться
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после матча предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Зенитом» высказался о санкт-петербургской команде.
«Зенит» — хорошая и отличная команда. Миролюбивая, классные ребята все. В чём заключается миролюбивость? В том, что они по лицу ударили? Это игровой момент, я же тоже кого-то ударил, извинился сразу же. Самочувствие? Всё нормально», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, матч ЦСКА — «Зенит» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Дубль оформил полузащитник Алексей Сутормин, ещё один мяч на счету другого хавбека санкт-петербургской команды Андрея Мостового.
Комментарии
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
20:53
Партнерский контент