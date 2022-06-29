Антон Заболотный назвал «Зенит» миролюбивой командой

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после матча предсезонного турнира Кубок Пари Премьер с «Зенитом» высказался о санкт-петербургской команде.

«Зенит» — хорошая и отличная команда. Миролюбивая, классные ребята все. В чём заключается миролюбивость? В том, что они по лицу ударили? Это игровой момент, я же тоже кого-то ударил, извинился сразу же. Самочувствие? Всё нормально», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, матч ЦСКА — «Зенит» прошёл на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершился разгромной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Дубль оформил полузащитник Алексей Сутормин, ещё один мяч на счету другого хавбека санкт-петербургской команды Андрея Мостового.