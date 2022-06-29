Антон Заболотный высказался о бойкоте фанатов из-за введения Fan ID

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал заявление активных фанатов московской команды о бойкоте турниров с применением системы Fan ID.
«Тяжёлая ситуация. Конечно, без болельщиков невозможен футбол и для нас это очень большая потеря. Я не знаю, как это всё будет выглядеть, сам не представляю. Ребята что-то обсуждали в общих чертах о Fan ID, но как это всё будет, как это примерять, как это всё будет действовать, в МФЦ или нет… Я не вникал ещё в ситуацию. Все в футболе играют ради болельщиков», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, 1 июня вступил закон в введения паспорта болельщиков для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. На внедрение данной системы в 2021-2022 годах было выделено 773 млн рублей. Активные фанаты большинства клубов Российской Премьер-Лиги объявили о бойкоте матчей чемпионата России из-за введения паспорта болельщиков.
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19
-
22:14
-
22:07
-
21:55
-
21:41
-
21:31
-
21:21
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
20:53