Антон Заболотный высказался о бойкоте фанатов из-за введения Fan ID

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал заявление активных фанатов московской команды о бойкоте турниров с применением системы Fan ID.

«Тяжёлая ситуация. Конечно, без болельщиков невозможен футбол и для нас это очень большая потеря. Я не знаю, как это всё будет выглядеть, сам не представляю. Ребята что-то обсуждали в общих чертах о Fan ID, но как это всё будет, как это примерять, как это всё будет действовать, в МФЦ или нет… Я не вникал ещё в ситуацию. Все в футболе играют ради болельщиков», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 1 июня вступил закон в введения паспорта болельщиков для посещения спортивных мероприятий. С 4 июля Fan ID можно оформить на сайте Госуслуг. На внедрение данной системы в 2021-2022 годах было выделено 773 млн рублей. Активные фанаты большинства клубов Российской Премьер-Лиги объявили о бойкоте матчей чемпионата России из-за введения паспорта болельщиков.