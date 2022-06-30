Женская сборная Норвегии обыграла в товарищеском матче Данию благодаря дублю Рейтен Гуро

Вчера, 29 июня, на стадионе «Энерги Виборг» в Виборге (Дания) женская сборная Дании сыграла товарищеский матч с национальной командой Норвегии. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.



Счёт бы открыт в самом начале первого тайма. На первой минуте отличилась нападающая сборной Дании и «Манчестер Юнайтед» Брюн Сигне. На 39-й минуте ответный мяч забила норвежская полузащитница «Челси» Рейтен Гуро. На 52-й минуте Гуро оформила дубль и принесла своей команде победу.



Отметим, что обе сборные выступят на предстоящем чемпионате Европы по футболу, который пройдёт в Англии с 6 по 31 июля. Национальная команда Норвегии сыграет в группе А с Англией, Австрией и Северной Ирландией. Дании предстоит сойтись в группе В с Германией, Испанией и Финляндией.

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