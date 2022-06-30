Алексей Сутормин: «Зениту» нужно готовиться к Суперкубку

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу в товарищеском матче с ЦСКА (3:0). В матче с армейцами хавбек оформил дубль.
«Думаю, хорошая игра с нашей стороны — с самого начала мы завладели преимуществом, забили голы, имели моменты. Хорошая игра, нужно двигаться в этом же направлении, готовиться к Суперкубку. Нагрузки становятся поменьше, плюс в Петербурге погода была потеплее, чем сегодня. С каждым днём мы набираем тонус, в котором должны находиться. Думаю, это главное. Сегодня мы играли хорошо и заслуженно победили.
Да, там Бакаев навесил — хорошо, что Клаудиньо не дотянулся до этой передачи — потому что я уже подстроился под мяч, хорошо попал. Хороший гол, надеюсь, что смогу забить такие же в сезоне. Поздравляю маму с днём рождения — она просила забить в этот день, а у меня получилось два — два гола для нее», — цитирует Сутормина пресс-служба клуба.
Помимо Сутормина, голом отметился Андрей Мостовой. 9 июля питерцы встретятся со «Спартаком» в рамках Суперкубка.
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