Малком прокомментировал переход Ивана и Мантуана в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал победу в товарищеском матче с ЦСКА, который завершился со счётом 3:0. Голы забили Алексей Сутормин и Андрей Мостовой.

«Хорошая игра. Мы прекрасно знали, что у ЦСКА много качественных игроков, но думаю, что с первых же секунд матча завладели инициативой и заслуженно победили. Это самое начало, ещё только разгоняется предсезонка. Все наши мысли о первом официальном матче сезона — за Суперкубок со «Спартаком».

Конечно, я знаю Ивана и Мантуана. Очень хорошо, что они приезжают, потому что такие игроки только усиливают команду. Думаю, главное, чтобы они приехали и как можно скорее адаптировались к российскому футболу. Они совершенно точно нам помогут, точно так же, как помогал Юри Алберто. Это всё на благо команды, потому что команда станет сильнее, чтобы ещё увереннее идти к своим целям», — цитирует Малкома пресс-служба клуба.

Сегодня стало известно о переходе бразильцев Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана в санкт-петербургский клуб.