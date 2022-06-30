Малком прокомментировал переход Ивана и Мантуана в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал победу в товарищеском матче с ЦСКА, который завершился со счётом 3:0. Голы забили Алексей Сутормин и Андрей Мостовой.
«Хорошая игра. Мы прекрасно знали, что у ЦСКА много качественных игроков, но думаю, что с первых же секунд матча завладели инициативой и заслуженно победили. Это самое начало, ещё только разгоняется предсезонка. Все наши мысли о первом официальном матче сезона — за Суперкубок со «Спартаком».
Конечно, я знаю Ивана и Мантуана. Очень хорошо, что они приезжают, потому что такие игроки только усиливают команду. Думаю, главное, чтобы они приехали и как можно скорее адаптировались к российскому футболу. Они совершенно точно нам помогут, точно так же, как помогал Юри Алберто. Это всё на благо команды, потому что команда станет сильнее, чтобы ещё увереннее идти к своим целям», — цитирует Малкома пресс-служба клуба.
Сегодня стало известно о переходе бразильцев Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана в санкт-петербургский клуб.
- 30 июня 2022
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:44
-
00:29
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:49
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:24
-
22:22
-
22:19