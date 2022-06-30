Официально: Паулу Фонсека — главный тренер «Лилля»

Португалец Паулу Фонсека назначен главным тренером французского «Лилля», сообщает официальный сайт клуба.
Наставник подписал двухлетний контракт. В тренерский штаб Фонсеки вошли четыре специалиста: ассистент Тиагу Леал, тренер по физподготовке Паулу Мурау, тренер по вратарям Антониу Феррейра, а также Хорхе Масиэль – португалец, работающий в клубе с 2019 года.
49-летний Фонсека провёл в творческом отпуске ровно год. В июне 2021-го он покинул римскую «Рому», в которой отработал два сезона. До этого португалец на протяжении трёх лет являлся главным тренером донецкого «Шахтёра», выиграв с ним семь трофеев – трижды чемпионат, трижды Кубок и один раз Суперкубок Украины.
«Лилль» находился без главного тренера с 16 июня, когда свой пост покинул француз Жослен Гурвеннек. «Доги» в сезоне-2020/21 выиграли чемпионат Франции, но в следующем розыгрыше заняли лишь десятое место.
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