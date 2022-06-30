Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар не чувствует себя комфортно в «ПСЖ» и готов покинуть клуб

Неймар не чувствует себя комфортно в «ПСЖ» и готов покинуть клуб
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Неймар не чувствует себя комфортно в команде и готов сменить клубную прописку, сообщает журналист Адриан Гренье в своём «твиттере».

При этом отмечается, что «ПСЖ» не планирует удерживать футболиста в команде и готов отпустить его этим летом. Однако, стороны не знают наверняка, удастся ли им реализовать свои планы.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть команду, поскольку считает, что в клубе не ценят его, а он хочет чувствовать себя лидером коллектива.

Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, куда перешёл из «Барселоны». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Европейские клубы продолжают круто закупаться. Трансферы, которые вы могли упустить Европейские клубы продолжают круто закупаться. Трансферы, которые вы могли упустить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022