Неймар не чувствует себя комфортно в «ПСЖ» и готов покинуть клуб
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Нападающий «ПСЖ» Неймар не чувствует себя комфортно в команде и готов сменить клубную прописку, сообщает журналист Адриан Гренье в своём «твиттере».
При этом отмечается, что «ПСЖ» не планирует удерживать футболиста в команде и готов отпустить его этим летом. Однако, стороны не знают наверняка, удастся ли им реализовать свои планы.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть команду, поскольку считает, что в клубе не ценят его, а он хочет чувствовать себя лидером коллектива.
Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, куда перешёл из «Барселоны». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.
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