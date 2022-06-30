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Федотов: некоторые ещё плохо воспринимают часть требований

Федотов: некоторые ещё плохо воспринимают часть требований
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Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов подвёл итоги матча с «Зенитом» и ответил на вопрос, почему «армейцы» нанесли только один удар в створ ворот.

«Нам противостоял чемпион. У нас что-то получалось, что-то не получалось. Есть ещё часть требований, которые некоторые плохо воспринимают. Еще нужно некоторые вещи встроить, времени не так много. На данный момент по желанию и самоотдаче претензий быть не может. А футбол нужно выстраивать. И не надо сбрасывать со счетов, что проделанная работа требует немного времени, чтобы ее переварить. Сезон планируется достаточно насыщенным, порядка 24 матчей в первой части сезона. Пока есть травмы и небольшое количество футболистов, которые способны усилить нашу игру», – приводит слова Владимира Федотова пресс-служба ПФК ЦСКА.

В среду, 29 июня, ЦСКА уступил «Зениту» со счётом 0:3 в рамках предсезонного турнира.

ЦСКА — «Зенит». Владимир Федотов новый, а результаты прежние ЦСКА — «Зенит». Владимир Федотов новый, а результаты прежние
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