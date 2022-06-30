Гризманн остаётся в «Атлетико» на второй год аренды

Мадридский «Атлетико» активировал опцию продления на второй год арендного соглашения по Антуану Гризманну, сообщает Marca.
По истечении этого срока «матрасники» будут обязаны выкупить француза у «Барселоны» за € 40 млн, если в сумме за два сезона он проведёт за мадридцев не менее 50% матчей. Это вполне очевидный вариант, учитывая то, насколько Гризманн задействован в команде Диего Симеоне. В «Атлетико» полностью доверяют нападающему и надеются на повышение его результативности.
Антуан вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» 31 августа 2021 года и в прошлом сезоне провёл за «матрасников» 39 матчей (29 – в Ла Лиге, 9 – в Лиге чемпионов и 1 – в Кубке Испании). На его счету 8 забитых мячей и 7 голевых передач. В 2019 году «Барселона» приобрела его у «Атлетико» за € 120 млн.
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