«Барселона» может перехватить Рафинью у «Челси». О трансфере договаривается Деку

Вингер «Лидс Юнайтед» Рафинья Рафаэл Диас Беллоли хочет перейти в «Барселону» и ждёт, пока каталонцы сделают официальное предложение его нынешнему клубу, сообщает Marca.
СМИ сообщали, что трансфер Рафиньи с «Лидсом» уже фактически согласовал лондонский «Челси», однако эта сделка может сорваться. Причина заключается в том, что делами бразильца занимается экс-футболист «Барселоны» Деку, который по окончании карьеры также работал скаутом сине-гранатовых по Бразилии и Португалии.
В среду Деку встретился в Барселоне с Жоаном Лапортой и обсудил с ним возможность потенциального трансфера. «Барселона» ожидает решения ряда экономических вопросов, что позволит клубу удовлетворить финансовые запросы «Лидса». В свою очередь Деку передал Лапорте желание Рафиньи играть на «Камп Ноу».
В прошлом сезоне Рафинья провёл за «Лидс» 36 матчей и забил 11 мячей. Деку выступал за «Барселону» с 2004 по 2008 год, став двукратным победителем чемпионата Испании и выиграв Лигу чемпионов.
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