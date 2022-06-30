«Рома» отказалась от матча с «Барселоной» из-за давления со стороны «ПСЖ»

«Рома» отказалась от матча с «Барселоной» за Кубок Жоана Гампера из-за давления со стороны «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

Президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи имеет тёплые отношения с владельцем «Ромы» Дэном Фридкиным и настоял на том, чтобы «Рома» отказалась от участия в матче с «Барселоной», поскольку каталонский клуб вместе с «Реалом» и «Ювентусом» всё еще рассматривает возможность участия в проекте Суперлиги, против которого выступают УЕФА и ЕСА.

При этом сам Фридкин входит в совет директоров ЕСА, где его публично поддержал Аль-Хелаифи.

Ранее сообщалось, что римский клуб расторг контракт на матч в одностороннем порядке. «Рома» объяснила это необходимостью изменения плана летних товарищеских матчей для увеличения эффективности подготовки к новому сезону.