«Рома» отказалась от матча с «Барселоной» из-за давления со стороны «ПСЖ»

«Рома» отказалась от матча с «Барселоной» за Кубок Жоана Гампера из-за давления со стороны «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.
Президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи имеет тёплые отношения с владельцем «Ромы» Дэном Фридкиным и настоял на том, чтобы «Рома» отказалась от участия в матче с «Барселоной», поскольку каталонский клуб вместе с «Реалом» и «Ювентусом» всё еще рассматривает возможность участия в проекте Суперлиги, против которого выступают УЕФА и ЕСА.
При этом сам Фридкин входит в совет директоров ЕСА, где его публично поддержал Аль-Хелаифи.
Ранее сообщалось, что римский клуб расторг контракт на матч в одностороннем порядке. «Рома» объяснила это необходимостью изменения плана летних товарищеских матчей для увеличения эффективности подготовки к новому сезону.
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