Сторона Роналду требует $ 626 тыс. от адвоката Кэтрин Майорги по делу об изнасиловании

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может отсудить у адвоката Кэтрин Майорги порядка $ 626 тыс. после отклонëнного окружным судом штата Невада иска по делу об изнасиловании, сообщает Associated Press.
В судебном документе адвокат Роналду Питер Кристиансен просит окружного судью Дженнифер Дорси возложить личную ответственность на адвоката женщины Лесли Марка Стовалла и взыскать с него соответствующую сумму. Стовалл должен подать ответ в суд до 8 июля.
Судья Дорси 10 июня отклонила иск Кэтрин Майорги к Роналду, констатировав недобросовестное поведение Стовалла и ненадлежащее использование при ведении дела конфиденциальных документов, которые были украдены, а также что Стовалл «перешёл этические границы поведения, прежде чем подать этот иск, и игнорировал правила суда».
Судебный процесс по делу Роналду и Майорги начался осенью 2018-го. Американка утверждала, что португальский футболист изнасиловал её в одной из гостиниц Лас-Вегаса в 2009 году, а затем дал $ 375 тыс. за молчание. Роналду подтвердил факт передачи денег, но отрицал обвинения в изнасиловании.
Роналду станцевал с племянницей и сыном в TikTok
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