Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном трансфере де Лигта в «Челси»

Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном трансфере де Лигта в «Челси»
Комментарии

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене в интервью Tuttosport ответил на вопрос о возможной сделке с «Челси» по Маттейсу де Лигту.

«Невозможно удержать игроков, когда они хотят покинуть клуб, но все три стороны в переговорах должны быть удовлетворены», – привёл цитату Арривабене итальянский журналист Фабрицио Романо.

Романо также добавил, что де Лигт и защитник «Манчестер Сити» Натан Аке являются приоритетными вариантами для Томаса Тухеля в вопросе усиления «Челси».

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить «Ювентусу» нападающего Тимо Вернера и € 45 млн в обмен на де Лигта. «Челси» энергично ищет центрального защитника после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.

Что с будущим Грановской в «Челси» после ухода Абрамовича? Без денег точно не останется Что с будущим Грановской в «Челси» после ухода Абрамовича? Без денег точно не останется
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022