Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном трансфере де Лигта в «Челси»

Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене в интервью Tuttosport ответил на вопрос о возможной сделке с «Челси» по Маттейсу де Лигту.



«Невозможно удержать игроков, когда они хотят покинуть клуб, но все три стороны в переговорах должны быть удовлетворены», – привёл цитату Арривабене итальянский журналист Фабрицио Романо.



Романо также добавил, что де Лигт и защитник «Манчестер Сити» Натан Аке являются приоритетными вариантами для Томаса Тухеля в вопросе усиления «Челси».



Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить «Ювентусу» нападающего Тимо Вернера и € 45 млн в обмен на де Лигта. «Челси» энергично ищет центрального защитника после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.