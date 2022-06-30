Гендиректор «Ювентуса» высказался о возможном трансфере де Лигта в «Челси»
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Генеральный директор туринского «Ювентуса» Маурицио Арривабене в интервью Tuttosport ответил на вопрос о возможной сделке с «Челси» по Маттейсу де Лигту.
«Невозможно удержать игроков, когда они хотят покинуть клуб, но все три стороны в переговорах должны быть удовлетворены», – привёл цитату Арривабене итальянский журналист Фабрицио Романо.
Романо также добавил, что де Лигт и защитник «Манчестер Сити» Натан Аке являются приоритетными вариантами для Томаса Тухеля в вопросе усиления «Челси».
Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов предложить «Ювентусу» нападающего Тимо Вернера и € 45 млн в обмен на де Лигта. «Челси» энергично ищет центрального защитника после ухода Андреаса Кристенсена и Антонио Рюдигера.
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