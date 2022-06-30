Тите: если Неймара поставят на фланг, назову такого тренера ослом
Поделиться
Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался насчёт нападающего Неймара.
«Неймар не проблема, он решение. Иногда говорят, что в центре он будет совершать больше ошибок. Когда он играет творчески, его действия решающие. Если Неймара поставят на фланг, назову такого тренера ослом. Это значительно ограничивает творческие способности игрока с такими качествами. Креативность не постоянна, она случайна. Ошибки — да, потому что этого требуют его творческие способности и позиция на поле», — приводит слова Тите RMC Sport.
Неймар выступает за основную сборную Бразилии с 2010 года. За это время он принял участие в 119 матчах и забил 74 гола. В составе национальной команды он выиграл Олимпийские игры в 2016 году.
Комментарии
- 30 июня 2022
-
04:25
-
04:19
-
04:04
-
03:36
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:48
-
02:34
-
02:31
-
02:07
-
01:49
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:44
-
00:29
-
00:20
- 29 июня 2022
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:35
-
23:29
-
23:22
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:52
Партнерский контент