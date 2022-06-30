Тите: если Неймара поставят на фланг, назову такого тренера ослом

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался насчёт нападающего Неймара.

«Неймар не проблема, он решение. Иногда говорят, что в центре он будет совершать больше ошибок. Когда он играет творчески, его действия решающие. Если Неймара поставят на фланг, назову такого тренера ослом. Это значительно ограничивает творческие способности игрока с такими качествами. Креативность не постоянна, она случайна. Ошибки — да, потому что этого требуют его творческие способности и позиция на поле», — приводит слова Тите RMC Sport.

Неймар выступает за основную сборную Бразилии с 2010 года. За это время он принял участие в 119 матчах и забил 74 гола. В составе национальной команды он выиграл Олимпийские игры в 2016 году.