«СКА-Хабаровск» не продлил контракт с Александром Гаглоевым

31-летний полузащитник «СКА-Хабаровск» Александр Гаглоев покидает клуб в связи с истечением срока действия трудового договора, хотя ранее клуб сообщал об автоматическом продлении контракта.
«Трудовой договор 31-летнего полузащитника был прекращён 31 мая 2022 года в связи с истечением срока его действия. Новость от 2 июня 2022 года содержит ошибочные сведения о продлении контракта с Александром. В действительности опция автоматического продления трудового договора c 31-летним полузащитником не была реализована, поскольку футболист не сыграл определённое контрактом количество матчей за наш клуб в прошедшем сезоне. При этом ни новый контракт, ни соглашение о продлении прекращенного трудового договора между «СКА-Хабаровск» и Александром Гаглоевым заключены не были. Мы благодарим Александра за совместную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – информирует клуб в официальном телеграм-канале.
Александр Гаглоев с лета 2019 года играл за «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Он перешёл в «СКА-Хабаровск» в январе 2022 года, провёл 13 матчей и забил два мяча.
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