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Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»

Френки де Йонг не хочет переходить из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед»
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не намерен покидать клуб, сообщает Goal со ссылкой на Directo Gol.

По данным источника, де Йонг хочет остаться в «Барселоне» и проявить себя, несмотря на то, что каталонский клуб практически договорился с «Манчестер Юнайтед» о переходе футболиста. Также де Йонга не устраивает вариант с «Манчестер Юнайтед», поскольку клуб не будет выступать в следующем сезоне Лиги чемпионов.

Де Йонг выступает за «Барселону» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне де Йонг принял участие в 32 матчах в чемпионате Испании за «Барселону», в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи. Также на его счету по шесть матчей в Лиге чемпионов и Лиге Европы, два матча в Кубке Испании и один – в Суперкубке.

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