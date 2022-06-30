Чемпион Турции «Трабзонспор» подпишет контракт с Трезеге

Английская «Астон Вилла» и турецкий «Трабзонспор» достигли договорённости по трансферу вингера Трезеге, сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



27-летний футболист Махмуд Хассан, известный как Трезеге и играющий с соответствующей фамилией на футболке, концовку сезона-2021/22 также провёл в чемпионате Турции – в клубе «Истанбул Башакшехир». Однако права на него принадлежат «Астон Вилле», которая в 2019 году приобрела футболиста у «Касымпаши». За английскую команду Трезеге в сумме отыграл 64 матча и забил 9 голов. Его контракт истекает через год — в июне 2023-го.



Махмуд Хассан Трезеге – воспитанник каирского «Аль-Ахли» и игрок национальной сборной Египта (56 матчей, 8 забитых мячей). «Трабзонспор» в сезоне-2021/2022 выиграл чемпионат Турции с отрывом в восемь очков от «Фенербахче» и готовится к старту в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?