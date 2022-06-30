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Чемпион Турции «Трабзонспор» подпишет контракт с Трезеге

Чемпион Турции «Трабзонспор» подпишет контракт с Трезеге
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Английская «Астон Вилла» и турецкий «Трабзонспор» достигли договорённости по трансферу вингера Трезеге, сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

27-летний футболист Махмуд Хассан, известный как Трезеге и играющий с соответствующей фамилией на футболке, концовку сезона-2021/22 также провёл в чемпионате Турции – в клубе «Истанбул Башакшехир». Однако права на него принадлежат «Астон Вилле», которая в 2019 году приобрела футболиста у «Касымпаши». За английскую команду Трезеге в сумме отыграл 64 матча и забил 9 голов. Его контракт истекает через год — в июне 2023-го.

Махмуд Хассан Трезеге – воспитанник каирского «Аль-Ахли» и игрок национальной сборной Египта (56 матчей, 8 забитых мячей). «Трабзонспор» в сезоне-2021/2022 выиграл чемпионат Турции с отрывом в восемь очков от «Фенербахче» и готовится к старту в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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