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«Манчестер Юнайтед» практически согласовал трансфер де Йонга

«Манчестер Юнайтед» практически согласовал трансфер де Йонга
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«Манчестер Юнайтед» близок к согласию с каталонской «Барселоной» трансфера полузащитника Френки де Йонга. Клубы обсуждают между собой последние детали перехода голландца. Об этом сообщает журналист SkySport Deutschland Флориан Плеттенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» отклонила предложение «Манчестер Юнайтед» за нидерландского полузащитника в размере € 65 млн и настаивала на том, что сделка со всеми бонусами и дополнениями должна оцениваться в € 85 млн. После прямых переговоров на этой неделе, как сообщается, клубы сумели достичь договорённости.

Френки де Йонг в минувшем сезоне провёл за «Барселону» 47 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

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