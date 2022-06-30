«Тоттенхэм» арендует на год защитника «Барселоны»

«Тоттенхэм Хотспур» арендует на год французского защитника «Барселоны» Клемана Лангле, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио в социальной сети.



По информации журналиста, клубы уже договорились между собой о сделке.



Также Лангле, выставленный командой на трансфер, заинтересовал итальянскую «Рому». Главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет усилить в своём составе позицию защитника. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



По сведениям источника, позиция центрального защитника в «Барселоне» будет укомплектована после перехода Андреаса Кристенсена свободным агентом. Испанской команде нужно продавать футболистов для приобретения новых, поэтому Лангле является одним из главных кандидатов на уход из клуба в летнее трансферное окно.

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