«ПСЖ» согласовал контракт с Витиньей

Французский «Пари Сен-Жермен» подписал с «Порту» основные докмуенты о трансфере центрального полузащитника Витиньи, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, запланирован плановый медосмотр футболиста и утверждён 5-летний контракт до 2027 года.
Источник сообщает, что чемпионам Франции переход обойдётся в € 40 млн. Витинья станет первым новичком «ПСЖ» после прихода в клуб нового спортивного директора Луиса Кампоса.
Витинья с сентября 2020 года по июнь 2021 года находился в аренде в английском «Вулверхэмптоне». Последний сезон полузащитник провёл в «Порту», сыграв за команду 47 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.
- 30 июня 2022
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