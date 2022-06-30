«ПСЖ» согласовал контракт с Витиньей

Французский «Пари Сен-Жермен» подписал с «Порту» основные докмуенты о трансфере центрального полузащитника Витиньи, сообщает в своём «твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По сведениям источника, запланирован плановый медосмотр футболиста и утверждён 5-летний контракт до 2027 года.



Источник сообщает, что чемпионам Франции переход обойдётся в € 40 млн. Витинья станет первым новичком «ПСЖ» после прихода в клуб нового спортивного директора Луиса Кампоса.



Витинья с сентября 2020 года по июнь 2021 года находился в аренде в английском «Вулверхэмптоне». Последний сезон полузащитник провёл в «Порту», сыграв за команду 47 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.