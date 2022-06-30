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Модрич рассматривает продление контракта с «Реалом» в 2023 году

Модрич рассматривает продление контракта с «Реалом» в 2023 году
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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассматривает продление контракта с клубом в 2023 году, сообщает AS.

По информации источника, на данный момент хорват не поанирует завершать профессиональную карьеру. Он рассмотрит возможность остаться ещё на год в 2023 году. Таким образом, он может сыграть в мадридском клубе ещё два полноценных сезона.

В составе «сливочных» Лука трижды выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка Испании, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, трёхкратным победителем Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным обладателем трофея клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами.

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