Модрич рассматривает продление контракта с «Реалом» в 2023 году

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассматривает продление контракта с клубом в 2023 году, сообщает AS.



По информации источника, на данный момент хорват не поанирует завершать профессиональную карьеру. Он рассмотрит возможность остаться ещё на год в 2023 году. Таким образом, он может сыграть в мадридском клубе ещё два полноценных сезона.



В составе «сливочных» Лука трижды выиграл чемпионат Испании, стал обладателем Кубка Испании, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА, трёхкратным победителем Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным обладателем трофея клубного чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12 результативными передачами.