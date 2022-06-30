«Барселона» может официально объявить о продлении контракта с Гави на этой неделе

«Барселона» может официально объявить о продлении контракта с испанским полузащитником команды Гави уже на этой неделе, сообщает Marca.



По информации источника, испанский полузащитник и клуб очень близки к компромиссу по новому контракту. С официальным объявлением тянуть не будут.



Ранее сообщалось, что сумма отступных за 17-летнего Гави составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.



Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.

По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу».