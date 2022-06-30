«Барселона» может официально объявить о продлении контракта с Гави на этой неделе

«Барселона» может официально объявить о продлении контракта с испанским полузащитником команды Гави уже на этой неделе, сообщает Marca.
По информации источника, испанский полузащитник и клуб очень близки к компромиссу по новому контракту. С официальным объявлением тянуть не будут.
Ранее сообщалось, что сумма отступных за 17-летнего Гави составит € 1 млрд (ранее было € 50 млн), а полузащитник подпишет контракт на пять лет.
Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.
По итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место, уступив в борьбе за чемпионство мадридскому «Реалу».
- 30 июня 2022
-
07:41
-
07:36
-
07:29
-
07:22
-
07:15
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:29
-
06:27
-
06:13
-
06:03
-
05:59
-
05:39
-
05:37
-
05:30
-
05:28
-
04:58
-
04:56
-
04:25
-
04:19
-
04:04
-
03:36
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:48
-
02:34
-
02:31
-
02:07
-
01:49
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06