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«Ювентус» огласил трансферную стоимость Де Лигта

«Ювентус» огласил трансферную стоимость Де Лигта
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Туринский «Ювентус» хочет получить €90-100 млн за своего центрального защитника Маттейса Де Лигта.

Как сообщает в своём «твиттер-аккаунте» итальянский журналист Николо Скира, среди главных претендентов на Маттейса значатся «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

18 июля 2019 года перешёл в итальянский «Ювентус» из амстердамского «Аякса» за €75 млн + до €10 млн в виде различных бонусов. В дебютном сезоне-2019/20 стал чемпионом страны.

22-летний Маттейс де Лигт в завершившемся сезоне провёл за «Ювентус» 42 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 70 млн. Контракт защитника со «старой синьорой» рассчитан до июня 2024 года.

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