Думбия перешёл в Сошо
Поделиться
Бывший полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, у которого истекло действие контракта с «Ремсом», на правах свободного агента пополнил ряды «Сошо», сообщает пресс-служба французской команды.
Известно, что контракт 27-летнего игрока сборной Мали с новым клубом рассчитан на три года.
Думбия является Воспитанник спортивной Академии Жана-Марка Гийю в Мали.
В Российской Премьер-лиге малиец играл за «Ростов» с 2014 по 2018 год. В 2017 году он уходил в аренду в тульский «Арсенале», где задержался всего на несколько месяцев.
Всего за «Реймс» провёл 77 матчей, в которых забил пять голов. Также в активе футболиста одна игра за дубль французской команды. Является игроком национальной сборной, в которой выступает под номером «7».
Новость по темеСтали известны две главные трансферные цели «ПСЖ»
Комментарии
- 30 июня 2022
-
07:41
-
07:36
-
07:29
-
07:22
-
07:15
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:29
-
06:27
-
06:13
-
06:03
-
05:59
-
05:39
-
05:37
-
05:30
-
05:28
-
04:58
-
04:56
-
04:25
-
04:19
-
04:04
-
03:36
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:48
-
02:34
-
02:31
-
02:07
-
01:49
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06
Партнерский контент