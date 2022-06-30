Думбия перешёл в Сошо

Бывший полузащитник «Ростова» Мусса Думбия, у которого истекло действие контракта с «Ремсом», на правах свободного агента пополнил ряды «Сошо», сообщает пресс-служба французской команды.



Известно, что контракт 27-летнего игрока сборной Мали с новым клубом рассчитан на три года.

Думбия является Воспитанник спортивной Академии Жана-Марка Гийю в Мали.

В Российской Премьер-лиге малиец играл за «Ростов» с 2014 по 2018 год. В 2017 году он уходил в аренду в тульский «Арсенале», где задержался всего на несколько месяцев.

Всего за «Реймс» провёл 77 матчей, в которых забил пять голов. Также в активе футболиста одна игра за дубль французской команды. Является игроком национальной сборной, в которой выступает под номером «7».