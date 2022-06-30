Наставник «Торонто»: Кришито должен стать ролевой моделью для подрастающего поколения
Поделиться
Главный тренер и спортивный директор «Торонто» Боб Брэдли прокомментировал переход итальянского защитника Доминико Кришито.
«Миммо — универсальный защитник, он очень умён на поле и обладает прекрасным пасом. Кришито, благодаря своей мобильности, может играть как в центре защиты, так и на краю. Он должен стать ролевой моделью для нашего подрастающего поколения», — цитирует пресс-служба клуба Брэдли.
Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
Новость по темеБывший защитник «Зенита» Доменико Кришито перешёл в «Торонто»
Комментарии
- 30 июня 2022
-
07:41
-
07:36
-
07:29
-
07:22
-
07:15
-
06:52
-
06:44
-
06:40
-
06:29
-
06:27
-
06:13
-
06:03
-
05:59
-
05:39
-
05:37
-
05:30
-
05:28
-
04:58
-
04:56
-
04:25
-
04:19
-
04:04
-
03:36
-
03:15
-
03:06
-
02:53
-
02:48
-
02:34
-
02:31
-
02:07
-
01:49
-
01:29
-
01:20
-
01:16
-
01:06
Партнерский контент