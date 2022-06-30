Наставник «Торонто»: Кришито должен стать ролевой моделью для подрастающего поколения

Главный тренер и спортивный директор «Торонто» Боб Брэдли прокомментировал переход итальянского защитника Доминико Кришито.



«Миммо — универсальный защитник, он очень умён на поле и обладает прекрасным пасом. Кришито, благодаря своей мобильности, может играть как в центре защиты, так и на краю. Он должен стать ролевой моделью для нашего подрастающего поколения», — цитирует пресс-служба клуба Брэдли.

Кришито — воспитанник «Дженоа». Также он выступал в академии «Ювентуса», а с 2011 по 2018 год играл в составе санкт-петербургского «Зенита». В 2018 году Кришито вернулся в «Дженоа». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.