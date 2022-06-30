Уэйн Руни попрощался с «Дерби Каунти»

Бывший главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни попрощался с командой.



«Огромное спасибо всем болельщикам, игрокам и персоналу «Дерби Каунти» за вашу поддержку в течение последних моих трёх лет в клубе. Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере.



Спасибо, что приняли меня как одного из своих. Пожалуйста, поддержите следующего тренера и дайте ему то, что вы дали мне: доверие, лояльность и невероятную поддержку. У меня остались некоторые замечательные воспоминания, которые я никогда не смогу забыть», — написал Руни в социальной сети.



Во время текущего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им не удалось это сделать. За нарушения финансового регламента с клуба было снято 21 очко.