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Уэйн Руни попрощался с «Дерби Каунти»

Уэйн Руни попрощался с «Дерби Каунти»
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Бывший главный тренер «Дерби Каунти» Уэйн Руни попрощался с командой.

«Огромное спасибо всем болельщикам, игрокам и персоналу «Дерби Каунти» за вашу поддержку в течение последних моих трёх лет в клубе. Это было одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать в своей карьере.

Спасибо, что приняли меня как одного из своих. Пожалуйста, поддержите следующего тренера и дайте ему то, что вы дали мне: доверие, лояльность и невероятную поддержку. У меня остались некоторые замечательные воспоминания, которые я никогда не смогу забыть», — написал Руни в социальной сети.

Во время текущего сезона в клубе было введено внешнее управление. Нынешние владельцы пытаются найти покупателя, но пока им не удалось это сделать. За нарушения финансового регламента с клуба было снято 21 очко.

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