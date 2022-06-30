«Тоттенхэм» не хочет отпускать своего игрока в «Атлетико»

«Тоттенхэм Хотспур» не хочет отпускать испанского защитника Эмерсона в мадридский «Атлетико», сообщает Sky Sports.



По информации источника, клуб из Мадрида настроен серьёзно. Команда готова приложить серьёзные усилия, чтобы заполучить игрока. Ранее «Атлетико» думал об аренде игрока сроком на один сезон, но получил отказ от клуба из Англии.



Футболист был приобретён «Барселоной» у «Атлетико Минейро» в январе 2019 года за € 12 млн. В трёхсторонней сделке участвовал «Бетис», который арендовал бразильца на два сезона. В «Тоттенхэм» он перешёл в 2021 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 25 млн.

В прошлом сезоне он сыграл 44 матча, в которых ему удалось забить один гол и отдать один результативный пас. Все результативные действия пришлись на английскую Премьер-лигу.