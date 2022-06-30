«Реал Сосьедад» продлил контракт с Алексом Ремиро
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Основной голкипер «Реал Сосьедада» Алекс Ремиро продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.
Ремиро подписал самый длинный контракт в нынешнем составе «Реала», как Карлос Фернандес и Андер Барренечеа. Прописанные отступные составляют около € 50-70 млн.
Ремиро перешел в «Реал Сосьедад» бесплатно в 2019 году после того, как не продлил контракт с «Атлетиком». С тех пор он стал очень важной фигурой для клуба из Сан-Себастьяна. В свой первый сезон он менялся с Мигелем Анхелем Мойя, потому что в команде хотели дать ему время на адаптацию.
В минувшем сезоне Алекс сыграл 35 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 31 гол. Также три матча оставался на скамейке запасных. Его подменял австралиец Мэтью Райан.
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