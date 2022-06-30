Главные трансферные цели «ПСЖ», трудности с контрактом Малкина. Главное к утру

Стали известны две главные трансферные цели «ПСЖ», российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не может достичь соглашения по новому контракту, хоккеиста «Северстали» Робина Пресса могут отстранить от сборной Швеции за игру в России. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Стали известны две главные трансферные цели «ПСЖ».

2. В «Питтсбурге» сообщили, что Малкин покинет клуб, если не согласится на разумный контракт.

3. Хоккеиста «Северстали» могут отстранить от сборной Швеции из-за игры в России.

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