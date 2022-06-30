Лукаку: я весь сезон был на связи с Индзаги

Нападающий Ромелу Лукаку, который перешёл из «Челси» в «Интер» на правах аренды признался, что часто общался с главным тренером «нерадзурри» Симоне Индзаги.
«Вернувшись сюда, я ощутил крутые эмоции. «Интер» дал мне так много, и я хочу добиться с клубом даже больше, чем было раньше. Я весь сезон был на связи с Индзаги. Я многое слышал от него. Одноклубники всеми силами хотели вернуть меня, они мне как братья», — цитирует Football Italia Лукаку.
Напомним, Лукаку стал игроком «Челси» летом 2021 года, а до этого выступал как раз за миланскую команду. В прошлом сезоне бельгийский форвард принял участие в 44 матчах за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Лукаку с английским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Лондонцы заплатили за переход нападающего € 115 млн. Ранее сообщалось, что за годичную аренду Ромелу итальянцам придётся отдать € 8 млн.
- 30 июня 2022
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