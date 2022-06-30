Шамар Николсон тренировался с партнёром по сборной Ямайки в футболке «Урала»

Игрок сборной Ямайки и французской «Тулузы» Джуниор Флеммингс выложил в своей социальной сети видео, на котором он вместе с нападающим «Спартака» Шамаром Николсоном готовится к новому сезону.
Форвард красно-белых на видеоролике тренируется в футболке другого клуба Российской Премьер-Лиги — «Урала».
Напомним, предыдущим клубом Николсона был бельгийский «Шарлеруа», за который он выступал с лета 2019 года. В нынешнем сезоне Шамар принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами. За «Спартак» он успел провести 16 матчей, забить восемь голов и отдать одну результативную передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамара в € 6,5 млн. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл в её составе 29 матчей, забив 10 мячей.
«Урал» завершил предыдущий чемпионат России на 12-м месте. Ранее ямаец заявил, что влюбился в московский клуб.
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